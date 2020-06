Konkurs matematyczny Kangur 2020. Czy rodzice pomagali dzieciom w rozwiązywaniu zadań?

Kangur to międzynarodowy konkurs matematyczny. W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa uczniowie pisali go zdalnie. Ponad 3 tysiące polskich pierwszo- i drugoklasistów napisało go bezbłędnie. I byłby to pewnie powód do radości, gdyby nie to, że przed rokiem takich dzieci było zaledwie ośmioro. Jak to możliwe? Odpowiedź pewnie znają rodzice.

Matematyczny Kangur wywodzi się z Australii, a w Polsce organizowany jest od 1992 roku. Jest w chwili obecnej najbardziej masową imprezą matematyczną na świecie. Konkurs sprawdza wiedzę oraz talent do rozwiązywania zadań wśród młodzieży szkolnej. Jego organizatorzy stawiają na logiczne myślenie i twórcze zastosowanie matematyki. W niektórych województwach wyniki uzyskane w tym konkursie dają dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. O tym, że wyniki tegorocznej edycji znacznie odbiegają od normalnych jako pierwsza napisała Gazeta Wyborcza. Po opublikowaniu wyników okazało się, że w tym roku aż 3152 ośmiolatków (uczniów klas 1 i drugich) bezbłędnie rozwiązało zadania. Przed rokiem udało się to jedynie ósemce. Podobnie było wśród starszych dzieci. W klasach trzecich i czwartych bezbłędnych rozwiązań było 872 (rok temu 16), piątych i szóstych – 628 (rok temu 16). Dla TVN24 sprawę skomentował przedstawiciel firmy Learnetic, która udostępniła platformę internetową do przeprowadzenia konkursu. "Ta historia jest bardzo przykra, bo mamy świadomość, że w tym roku ten konkurs przeprowadzony został między innymi po to, by nie karać uczniów, którzy się do niego sumiennie przez długi czas przygotowywali" powiedział Artur Dyro z Learnetica. Dyro podkreślał, że zdecydowana większość dzieci i młodzieży podeszła do niego bardzo poważnie, podobnie jak do przygotować. Jego zdaniem w tej sytuacji zawiedli rodzice, którzy pomagali dzieciom rozwiązywać zadania. Podobnego zdania są nauczyciele pytani przez Gazetę Wyborczą jak i internauci https://twitter.com/kamilpivot/status/1275764526005260288 Organizator konkursu, czyli Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych zrezygnował ze wskazania laureata konkursu. Nie zrezygnował jednak z wyróżnień. Nie wiadomo co z obozami i pieniędzmi dla najlepszych.