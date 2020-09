Koronawirus dobija miejską komunikację. Wpływy ze sprzedaży biletów niższe o 180 mln zł

ZTM podsumowało pierwsze półrocze 2020 roku

Zarząd Transportu Miejskiego podał dane statystyczne z pierwszego półrocza br. Okazuje się, że trwająca pandemia odbiła się na stanie finansów komunikacji miejskiej. - Pandemia i wprowadzone przez rząd ograniczenia oznaczały zmniejszenie się liczby pasażerów. W kwietniu, który był najgorszym miesiącem dla WTP okresu pandemii były dni, w których mieliśmy 10-12 proc. pasażerów z normalnego okresu przed epidemią - informuje nas Tomasz Kunert, rzecznik prasowy ZTM. Dziś ten odsetek wynosi ok. 60. proc. Mniej pasażerów to mniejsza sprzedaż biletów – we wspomnianym kwietniu były dni, że sprzedaż biletów wynosiła 9 proc tego co przed epidemią. Dziś ten odsetek wynosi ok. 90-110 proc. To z kolei oznacza mniejsze wpływy z tytułu sprzedaży biletów do budżetu miasta.

Niemal 13 milionów biletów mniej

Jak podaje nam Tomasz Kunert, od początku roku do końca czerwca br. ZTM sprzedało dokładnie 25 380 0601 różnego rodzaju biletów. W analogicznym okresie 2019 roku sprzedano 38 171 843 biletów, czyli o 12 791 782 więcej. Jak to przekłada się na wpływy do budżetu miasta? W pierwszym półroczu br. wartość sprzedanych biletów wyniosła 303 038 727,90 zł. Rok temu zamknięto pierwsze półrocze z wynikiem 484 220 651,40 zł. Oznacza to, że na skutek pandemii miasto jest stratne na biletach 181 181 924 zł.