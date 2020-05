Koronawirus. Gabinety kosmetyczne znów otwarte. Koniec z poczekalnią i plotkami przy kawie. Tak będą wyglądać wizyty w gabinetach beauty

Kosmetyczki, koronawirus. Zakłady otwarte od 18 maja 2020

Wizyta u kosmetyczki to coś, czego wyczekuje wiele osób na kwarantannie. Kiedy będziemy mogli korzystać z usług beauty? W poniedziałek 18 maja 2020 rząd uruchamia trzeci etap odmrażania gospodarki i luzuje kolejne obostrzenia. Wizyty w punktach kosmetycznych będą teraz wyglądać zupełnie inaczej. Chodzi o nowy reżim sanitarny i zasady bezpieczeństwa. Co się zmieni? Nowe wytyczne zostały przygotowane przez Główny Inspektorat Sanitarny. Wytyczne odnoszą się do gabinetów kosmetycznych, gabinetów świadczących usługi o charakterze estetycznym, gabinetów podologicznych oraz manicure, pedicure i stylizacji paznokci.