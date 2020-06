Koronawirus. Na Bielanach stanęła innowacyjna bramka do pomiaru temperatury. Zbada każdego petenta

Bramka zmierzy temperaturę

Urząd dzielnicy Białołęka testuje innowacyjną bramkę do mieszenia temperatury. – Ustawiliśmy ją na próbę. Epidemia wciąż trwa, dlatego środki bezpieczeństwa wciąż powinny być utrzymane – mówi Grzegorz Pietruczuk, burmistrz Bielan. Urządzenie wykrywa twarz osoby wchodzącej do urzędu i następnie odszukuje punkt o najwyższym poziomie temperatury. – Pomiar trwa zaledwie jedną sekundę i uzyskuje wynik z dokładnością do 0,3 stopnia Celsjusza – precyzuje Mateusz Krupsiński z firmy Robotivo Group, która zgłosiła się do Ratusza z propozycją przetestowania urządzenia. Jak zaznacza, bramka nie jest zwykłym termometrem - jest oparta o technologię termowizji. Przy prawidłowej temperaturze wyświetla się wynik koloru zielonego, zaś przy podwyższonej – czerwonego.

Pierwsza taka bramka w Polsce

- Obsługujemy setki mieszkańców dziennie i chcemy zapewnić bezpieczeństwo zarówno urzędnikom, jak i interesantom – mówi burmistrz Grzegorz Pietruczuk i dodaje, że wzrost osób zarażonych koronawirusem na Bielanach wzrosła. – Naprawdę nie ustawiliśmy tej bramki by uprzykrzyć komukolwiek życie. Chodzi wyłącznie o bezpieczeństwo i zdrowie – dodaje. Bramka ustawiona w urzędzie przy ul. S. Żeromskiego 29 jest pierwszą w Polsce tego typu i będzie przez najbliższe tygodnie testowana. Wykorzystany w bramce system Robotivo Scan nie wymaga skomplikowanej instalacji w budynkach a przy tym jest w pełni zgodny z przepisami RODO._– Nie magazynujemy danych o osobach z podwyższoną temperaturą. Jednakże mieszkańców z podwyższoną temperaturą będziemy prosić o załatwianie spraw urzędowych w innych dniach. Apeluję do wszystkich, abyśmy dbali o siebie, ponieważ koronawirus wcale nie zniknął _– kwituje Grzegorz Pietruczuk.