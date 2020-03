Koronawirus. Pierwszy przypadek zamknięcia szkoły w Warszawie. Placówka nieczynna do odwołania

Koronawirus w Warszawie. Zamknięto zespół szkół

Jak informuje Stołeczna - z powodu podejrzenia koronawirusa zamknięto jedną ze szkół w Wilanowie. Prewencyjne działania mają związek z domniemanym zarażeniem rodzica jednego z uczniów placówki. Sytuacja ma miejsce w Polsko-Niemieckiej Szkole Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie, położonej tuż obok Świątyni Opatrzności Bożej.

Do zespołu szkół przynależą podstawówka, gimnazjum, liceum oraz przedszkole. Szkoła kształci młodzież zgodnie z zarówno polskim, jak i niemieckim systemem edukacji. Uczęszcza do niej ok. 400 uczniów a na co dzień pracuje tam ok. 50 nauczycieli.

Informacja o zamknięciu placówki miała zostać potwierdzona przez anonimową pracownicę sekretariatu. Kobieta przekazała dziennikarzom, że są to działania prewencyjne, a u żadnego z uczniów ani nauczycieli nie stwierdzono zakażeń.