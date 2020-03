Koronawirus w Warszawie. Darmowe parkowanie w związku z epidemią? Jest apel do prezydenta Trzaskowskiego

Strefa Płatnego Parkowania w Warszawie zawieszona na czas epidemii?

Koronawirus w Warszawie. W obliczu epidemii warszawiacy coraz ostrożniej podchodzą do kwestii korzystania z transportu zbiorowego. Według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz instytucji rządowych powinniśmy unikać m.in. dużych skupisk ludzkich, minister zdrowia zaleca zaś wystrzegać się wszelkich miejsc, w których potencjalnie możemy zarazić się wirusem. Nie ulega wątpliwości, że do takich należą również pojazdy komunikacji miejskiej. Pomimo wprowadzenia przez Zarząd Transportu Miejskiego możliwych procedur, ryzyko wciąż jest wysokie.

Zmotoryzowani warszawiacy chętniej przesiadają się do transportu autonomicznego, prywatnych aut lub chociażby taksówek. W związku z tym stołeczni radni apelują do prezydenta Trzaskowskiego o zawieszenie Strefy Płatnego Parkowania na czas panującej epidemii. Tego rodzaju prośby zgodnie manifestowali członkowie Koalicji Obywatelskiej (Tomasz Żyłka, Anna Auksel-Sekutowicz) oraz Prawa i Sprawiedliwości (Filip Frąckowiak), a także stowarzyszenie Lubię Miasto.

Interpelacja