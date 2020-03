Koronawirus w Warszawie. Sprzęt ochronny dla warszawskich szpitali już w magazynach. Wkrótce trafi do placówek

Koronawirus w Warszawie. Dociera sprzęt ochronny dla szpitali

Miasto Stołeczne Warszawa przekazało 12 mln zł z rezerwy kryzysowej na zakup sprzętu ochrony osobistej dla warszawskich szpitali. Połowa zamówienia dotarła właśnie do miejskich magazynów, skąd środki dysponowane będą do konkretnych placówek. Ratusz zaopatrzył placówki w dodatkowe maseczki, fartucchy, kombinezony, rękawice, płyny do dezynfekcji i przyłbice. - Lada chwila trafią do warszawskich szpitali, które tak bardzo ich potrzebują - czytamy we wpisie zamieszczonym na facebookowym profilu prezydenta miasta.