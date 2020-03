Koronawirus w Warszawie. Trzaskowski nieugięty - bez zmian w opłatach za parkowanie na czas epidemii. W innych miastach już nie płacą

Miasta zawieszają opłaty za parking na czas epidemii. Warszawa nieugięta

W obliczu epidemii warszawiacy coraz ostrożniej podchodzą do kwestii korzystania z transportu zbiorowego. Według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz instytucji rządowych powinniśmy unikać m.in. dużych skupisk ludzkich, minister zdrowia zaleca zaś wystrzegać się wszelkich miejsc, w których potencjalnie możemy zarazić się wirusem. Nie ulega wątpliwości, że do takich należą również pojazdy komunikacji miejskiej. Pomimo wprowadzenia przez Zarząd Transportu Miejskiego możliwych procedur, ryzyko wciąż jest wysokie.

Kraków, Gdynia, Częstochowa, Tychy czy Kołobrzeg to miasta, które zawiesiły opłaty za parkowanie na czas epidemii. Wszystko po to, aby ułatwić mieszkańcom poruszanie się prywatnymi samochodami - a tym samym ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2. O wprowadzenie tego rozwiązania również w stolicy walczyło wielu radnych i stowarzyszeń.