Koronawirus, Warszawa. Aplikacja będzie sprawdzać, czy przestrzegasz kwarantanny

Nie wszyscy jednak stosują się do obowiązku kwarantanny, nawet pomimo grożących im kar. Choć wyjście z domu w tym czasie naraża nas karę finansową - obecnie 30 tysięcy złotych - to wiele osób podejmuje ryzyko, a nawet ucieka ze szpitali zakaźnych. By lepiej monitorować osoby w stanie kwarantanny, powstała specjalna aplikacja, z której skorzystać mogą jedynie osoby objęte przymusową izolacją, na podstawie numeru telefonu.

Selfie z zaskoczenia

Aplikacja będzie monitorowała nas dzięki wykonywanym przez nas zdjęciom. Selfie trzeba będzie wykonać kilka razy dziennie, w miejscu gdzie przebywamy na kwarantannie. Aplikacja, dzięki systemowi geolokacji sprawdzi, gdzie się aktualnie znajdujemy i czy jest to miejsce zadeklarowane przez nas lokalizacja.