Koronawirus Warszawa: będą dodatkowe środki dla szpitali

Samorząd województwa uruchamia rezerwę kryzysową i zaczyna zakup dodatkowego sprzętu dla placówek ochrony zdrowia. “Nasze Szpitale są w gotowości” - twierdzi w oświadczeniu na stronie Urzędu Marszałkowskiego, marszałek województwa Adam Struzik.

Rezerwy kryzysowe uruchomione zostaną w związku z epidemią koronawirusa. Do szpitali mają trafić zapasy niezbędnego sprzętu medycznego, służącego między innymi do transportu osób chorych, podejrzanych o zakażenie wirusem. – Nasze szpitale są w gotowości. Zgłosiły do wojewody zapotrzebowanie na niezbędny, dodatkowy sprzęt i środki ochrony osobistej. Ponieważ wszystkiego nie uda się zakupić z dotychczas przekazanych przez wojewodę środków, postanowiliśmy uruchomić rezerwę kryzysową – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Dlatego samorząd podjął decyzję o uruchomienie dodatkowych środków finansowych wysokości 6,5 mln złotych. Marszałek Województwa zamierza także ograniczyć ilość spotkań i wizyt publicznych. Do tego samego zachęca on mieszkańców Mazowsza.