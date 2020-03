Koronawirus, Warszawa. Czy po wprowadzeniu nowych przepisów będzie można zamawiać jedzenie na dowóz?

Od środy 25 marca obowiązywać będą ograniczenia w przemieszczaniu się. Zakazane jest wychodzenie z domu poza wyjściem do pracy, sklepu, apteki czy wyprowadzeniem psa. - Jeśli nie ograniczymy wychodzenia z domu praktycznie do zera, nie uratujemy ludzkich żyć - mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski. Czy w związku z wprowadzonym zakazem wychodzenia z domu wciąż będzie można zamówić jedzenie na dowóz?

Można zamawiać jedzenie na dowóz

Nowe zasady wprowadzają sporo ograniczeń w przemieszczaniu się po mieście. Zakazane będą m.in. zgromadzenia powyżej dwóch osób. Ograniczenia będą obowiązywały również w komunikacji miejskiej. Dopuszczalna liczba pasażerów to miejsca siedzące podzielone przez dwa. Nowe zasady nie wpłyną jednak na prace kurierów. Można więc zamawiać jedzenie do domu z lokalnych restauracji i knajp, a także inne zakupy on-line. Warto pamiętać, czy większość restauracji i dostawców wprowadziło tzw. dostawy bezkontaktowe. Oznacza to, że dostawca umieszcza torbę przed drzwiami. Następnie zadzwoni do drzwi, odejdzie od nich i poczeka, aż odbierzesz zamówienie.