Koronawirus. Warszawa nie zamknie miejskich targowisk i bazarów. Ładna pogoda zachęca ludzi do zakupów

Jak dotąd warszawskie bazary w rozumieniu rozporządzenia ministra zdrowia funkcjonowały jako sklepy spożywcze. Nie zostały więc zamknięte, tak jak stało się to w przypadku dużych galerii handlowych. W sumie w stolicy jest około 60 takich miejsc, z czego 20 administruje ratusz. Pozostałe należą do prywatnych przedsiębiorców. W innych miastach Polski targowiska i bazary zostały zamknięte. Tak się stało m.in. w Poznaniu, Ełku i Ciechanowie. W przypadku stolicy wielkopolski taką decyzję wydał lokalny sanepid. Czy stolica pójdzie śladem innych miast i zakaże handlu na bazarach? Kilka dni temu Karolina Gałecka - rzeczniczka stołecznego ratusza - wyjawiła na łamach TVN Warszawa, że urzędnicy prowadzą analizy związane z nowym rozporządzeniem rządu, choć w opinii naszego samorządu wytyczne resortu są niedoprecyzowane. Dziś już wiemy, że ratusz podjął decyzję i nie zdecyduje się na zamknięcie targowisk.

Targowiska nie będą zamknięte

Jak informuje Karolina Gałecka w rozmowie z Radiem Kolor, tylko jedna trzecia bazarów podlega pod władze miasta stołecznego Warszawy. I dodaje, że stolica nie planuje na razie zamykać placów targowych, bo nie ma do tego podstaw. - W chwili obecnej nie ma żadnego rozporządzenia, które regulowałoby kwestie bazarów - mówi rzeczniczka ratusza z rozmowie z dziennikarzami Radia Kolor. Jak informują mieszkańcy stolicy, place targowe przyciągają codziennie mnóstwo osób. Mimo zakazu wychodzenia z domu czy niedozwolonym zgromadzeniom powyżej dwóch osób, ludzie i tak tłumnie odwiedzają targowiska. Pojawia się więc pytanie, czy poprawiająca się pogoda jeszcze bardziej nie zachęci kupców do odwiedzania bazarów.

Koronawirus a targowiska i bazary

W dobie koronawirusa i obostrzeń dotyczących przemieszania się GIS prezentuje zalecenia, jak bezpiecznie robić zakupy na bazarach. Ze względu na to, że targowiska i bazary znajdują się na placach oraz na wolnym powietrzu, są dość specyficznym miejscem obrotu żywnością. Na terenie targowiska oprócz straganów z jedzeniem mogą znajdować się również większe i mniejsze sklepy z różnymi produktami codziennego użytku i nie tylko. Targowisko to też spore skupisko ludzi, dlatego aby zapobiegać zakażeniom koronawirusem, Główny Inspektor Sanitarny wystosował do zarządców targowisk specjalne rekomendacje, dotyczące higieny. Znajdziecie je TUTAJ.