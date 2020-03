Koronawirus, Warszawa. Piękna akcja warszawskiej restauracji. Właściciele za darmo gotują i rozdają obiady potrzebującym

- Mamy trochę zapasów spożywczych i zawodowych kucharzy, chętnych do spędzenia swojego wolnego czasu w kuchni. Chcemy pomagać. Dajcie znać, jeśli ktoś z Was lub Waszych bliskich potrzebuje ciepłego posiłku. Ugotujemy i przywieziemy pod wskazany adres. Nie za kasę - informuje na Facebooku warszawska restauracja, Mały Belgrad. Spontaniczna akcja ma na celu wesprzeć najbardziej potrzebujących w Warszawie, którzy ze względu na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego, znaleźli się w trudnej sytuacji.

Mnóstwo osób w potrzebie

Informacja o akcji szybko rozprzestrzeniła się w social mediach. Jak przekazują właściciele restauracji, zgłosiło się mnóstwo potrzebujących osób. Wielkie gotowanie i dostarczanie jedzenia zaplanowane jest na cały dzisiejszy dzień (15.03.2020). - Wszystkim pewnie nie damy rady dostarczyć ciepłego jedzenia ale tak kombinujemy, by zrobić go dużo, z zachowaniem zasad HACCP i rozsądku. Pomysł jest taki my gotujemy, Wy możecie nam pomóc w dystrybucji i zaopatrzeniu. Oczywiście cały czas pamiętając o zasadach higieny- zachęcają właściciele restauracji Mały Belgrad.