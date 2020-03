Koronawirus, Warszawa. Z radiowozów nadawane są komunikaty. Policjanci apelują o pozostanie w domach

Na warszawskich ulicach pojawiły się radiowozy policyjne wyposażone w urządzenia nagłośniające. Przy ich pomocy policjanci przekazują specjalny komunikat skierowany do wszystkich mieszkańców. Ich celem jest przede wszystkim przypomnienie o zachowaniu środków ostrożności po to, by zminimalizować ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa. Ponadto, policja będzie zwracać szczególną uwagę na osoby przebywające w grupach, przypominając, że jest zakaz grupowania się więcej, niż dwóch osób (z wyjątkiem rodziny).

„Prosimy, aby dla własnego bezpieczeństwa pozostać w domach. Jeśli niezbędne jest opuszczenie miejsca zamieszkania, należy unikać bezpośredniego kontaktu z innymi osobami, zachowując dystans co najmniej 2 metrów. Prosimy o niegrupowanie się, aby zminimalizować ryzyko zakażenia. Apelujemy, zostańcie w domach. To od odpowiedzialnej postawy każdego z nas, nie tylko dzisiaj i jutro, ale także przez cały czas trwania epidemii, zależy zdrowie i życie nasze i najbliższych” - brzmi policyjny komunikat.

Naruszenie kwarantanny

Z każdym dniem odnotowywane są w Polsce nowe zakażania koronawirusem, przybywa też osób, które objęte są kwarantanną. Aby wstrzymać rozprzestrzenianie się COVID-19, ważne jest, by osoby, które przez 14 dni mają obowiązek przebywania w domu, rzeczywiście stosowały się do tego nakazu. Jak poinformowała stołeczna policja, zdecydowana większość przestrzega kwarantanny. Niestety, jest również wiele przypadków łamania tych zasad. Jak czytamy w komunikacie na stronie policji, obecnie prowadzone jest ponad 60 postępowań, zarówno w oparciu o przepisy kodeksu postępowania karnego, jak i kodeksu wykroczeń, związanych z możliwością naruszenia zasad kwarantanny.

Koronawirus na Mazowszu

Województwo mazowieckie jak na razie ma najwięcej potwierdzonych przypadków. Na tę chwilę (stan na 26.03, godz. 9.30) na Mazowszu jest 251 osób z pozytywnym wynikiem (łącznie w Polsce 1085). Według informacji podanych przez resort zdrowia, w naszym kraju z powodu koronawirusa zmarło 15 osób (1 osoba w województwie mazowieckim).