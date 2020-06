Koronawirus zatrzyma powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego? Nie wszystko idzie zgodnie z planem

Jak obecnie wyglądają przygotowania do budowy? Do końca czerwca ma być gotowy raport dotyczący CPK, części lotniczej i kolejowej, uwzględniający ponad 80 tys. uwag mieszkańców, które spłynęły podczas konsultacji odbywających się na początku roku.

Trwa także wybór doradcy strategicznego, którym ma być duże międzynarodowe lotnisko. - Po zakończeniu dialogu technicznego, w którym w ciągu ostatnich miesięcy brali udział zarządcy portów lotniczych Changi w Singapurze, Incheon w Seulu i Narita w Tokio, rozpoczęliśmy etap dialogu konkurencyjnego. Zakończenie całego postępowania planowane jest w III kwartale br. - powiedział Wild. Umowa ma zostać podpisana na trzy lata. Tyle ma potrwać projektowanie CPK.

Co z masterplanem? Władze przekonują, że prace nad nim - które zostaną zlecone zewnętrznej firmie - rozpoczną się jeszcze w tym roku (III lub IV kwartał). Na jego wykonanie potrzeba 9-12 miesięcy. Dopiero po masterplanie możliwe są prace nad projektem lotniska. Nastąpi to zatem najwcześniej w 2022 roku. Na razie inwestycja ma finansowanie z budżetu państwa. Wygląda na to, że nie ma planów jej przerwania. - CPK ma powstać w drugiej połowie obecnej dekady, a już teraz ta inwestycja może korzystnie wpłynąć na gospodarkę. Dlatego przygotowania do budowy trwają, zarówno w części lotniskowej, jak też kolejowej - mówi Wild.