Krok od wielkiej tragedii w Warszawie. Pożar samochodu na stacji paliw. Dramatyczna akcja ratunkowa na Pradze Północ

Warszawa. Auto płonęło na stacji benzynowej

- Dochodziła godzina 2.30 w nocy. Na ulicach Pragi Północ było zupełnie pusto. Radiowóz straży miejskiej wolno jechał ulicą 11 Listopada. Gdy dojechał do ulicy Kowieńskiej, funkcjonariusze zobaczyli ogień. Palił się samochód. Wielkie płomienie wydobywały się z tylnej części pozbawionego tablic rejestracyjnych opla - czytamy w serwisie warszawskiej straży miejskiej.

Płomienie opanowały już wnętrze auta. Co gorsze, pojazd stał zaledwie kilka metrów od dystrybutorów z paliwem i zaledwie kilkanaście metrów od pierwszych budynków mieszkalnych.

Mundurowi natychmiast wezwali straż pożarną, a sami rzucili się do ratunku. Funkcjonariusze gasili auto dostępnymi środkami - gaśnicą z wyposażenia radiowozu i gaśnicami przemysłowymi. – Nie tylko gasiliśmy płomienie, ale też próbowaliśmy chłodzić zbiornik paliwa, by nie doszło do wybuchu – opowiada jeden z funkcjonariuszy biorących udział w akcji.