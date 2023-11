Kup sztukę i pomóż chorym na nowotwór. Aukcja charytatywna "ziarno sztuki - ogród nadziei" w Warszawie

Aukcja charytatywna w Zamku Ujazdowskim. Kup sztukę, pomóż chorym na nowotwór

Aukcja odbędzie się 22 listopada 2023 roku o godzinie 19:00 w prestiżowym Centrum Sztuki Współczesnej na Zamku Ujazdowskim w Warszawie. To wyjątkowa okazja, aby zakupić prace utalentowanych artystów, a jednocześnie wspomóc pacjentów w chorobie nowotworowej oraz ich bliskich poprzez wsparcie Integralnego Programu Zdrowienia. Dochód ze sprzedaży kilkudziesięciu dzieł sztuki zostanie przekazany na tę szczytną inicjatywę.

Co czyni tę aukcję tak wyjątkową? To nie tylko okazja do zdobycia unikalnych dzieł sztuki, ale także hołd dla artystów średniego i młodszego pokolenia oraz przedstawicieli sztuki najnowszej, którzy od lat wspierają Fundację swoją twórczością. W katalogu aukcyjnym znajdują się zarówno prace malarskie, jak i graficzne, dając miłośnikom sztuki szeroki wybór.

Wśród twórców uczestniczących w aukcji znajdziemy takie znane nazwiska jak: