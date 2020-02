Kupili laptopy, dostali szufladę i deskę. 20-latek z Gniezna oszukał mieszkańców Ursynowa

Z wiarygodnie wyglądającymi przesyłkami wsiadł do taksówki i pojechał pod ustalone adresy. W obu przypadkach podał się za kuriera, który tylko dostarcza przesyłkę. Klienci nie sprawdzali, co jest w środku. Przyjęli paczki i wypłacili po 1600 złotych. Fałszywy kurier - a jednocześnie sprzedawca - zniknął - poinformowała policja.

Nawet 8 lat więzienia

Gdy poszkodowani zorientowali się, że zostali oszukani, zgłosili sprawę na policję. Kryminalni ustalili, że za wszystkim stoi 20-letni mieszkaniec Gniezna, który wrócił do swojego miasta. Mając niezbite dowody i podstawy do jego zatrzymania, pojechali do miejsca jego zamieszkania. Okazało się jednak, że mężczyzna mieszka w piwnicy u znajomego. Tam też został zatrzymany i przetransportowany do policyjnego aresztu na Ursynowie.

Mężczyzna usłyszał zarzuty oszustwa, do których się przyznał. Teraz czeka go rozprawa sądowa, podczas której może zostać skazany nawet na 8 lat więzienia.