La Bouche, confetti, szampan i ogromny tłum gości na 20. Urodzinach Klubu Dekada

To było niezapomniane wydarzenie, które hucznie celebrowali tłumnie przybyli do klubu goście. Skoro urodziny to nie mogło obyć się bez urodzinowych niespodzianek. Na klubowiczów czekała urodzinowa loteria, w której do wygrania były liczne prezenty związanej z klubem: kubki, koszulki, eko torby i inne.

Wyjątkowe urodziny Dekady O oprawę muzyczną imprezy zadbali najlepsi rezydenci klubu, czyli: DJ Chris DTS, DJ KarpYou oraz DJ Finger, którzy zaserwowali najlepsze taneczne kawałki lat '90. Za muzycznymi sterami Sali polskiej odpowiadał DJ Andrew, który tej nocy rozgrzał parkiet do czerwoności najlepszymi polskimi hitami. Nie kwestionowaną gwiazdą urodzin klubu był duet muzyczny La Bouche, który porwał wszystkich gości swoimi hitami „Be My Lover" oraz „Sweet Dreams". Bisom nie było końca, a podłoga prawie uginała się od tańca. Zwieńczeniem urodzinowych celebracji był szampan, który serwowany był wszystkim przybyłym do klubu, żądnych muzycznych wrażeń bywalców Dekady. Jubileusz przez cały karnawał Warto nadmienić, że Klub Dekada swój jubileusz będzie celebrował do końca karnawału. Ci wszyscy, którzy nie mogli dotrzeć na urodziny, powinni czym prędzej nadrobić zaległości i odwiedzić Klub Dekada, który swoje wrota otwiera już od czwartku każdego tygodnia.