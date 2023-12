Lodowiska w Warszawie 2023. Gdzie na łyżwy w stolicy? Czeka kilkanaście lodowisk w całym mieście

Rusza sezon łyżwiarski w Warszawie. Gdzie można się poślizgać?

Fani zimowych aktywności mogą zacierać ręce z zadowolenia. W Warszawie rusza bowiem sezon łyżwiarski! Pierwsze ślizgawki już działają i czekają zarówno na początkujących, jak i doświadczonych łyżwiarzy. Jeśli chcecie spędzić aktywnie czas wolny, poprawić swoją kondycję czy po prostu dobrze się bawić, zerknijcie do naszego przeglądu i wybierzcie odpowiednie dla siebie lodowisko. Czekają różne rodzaje ślizgawek - małe, ogromne, darmowe czy całodobowe. Łyżwy możecie, niemal wszędzie, wypożyczyć na miejscu. Kliknijcie w przycisk, by przejść do przeglądu: