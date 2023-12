Świąteczne metro w Warszawie 2023. Kiedy jeździ? Tak wygląda w środku

Świąteczne metro 2023. Kolorowe wagony wyruszyły w trasę 7 grudnia

Zgodnie z tradycją, również w tym roku, został uruchomiony świąteczny pociąg metra . Udekorowany kolorowymi grafikami oraz lampkami skład cieszy oczy mieszkańców Warszawy już od czwartku, 7 grudnia. Na początek spotkać go będzie można na linii M1 Kabaty-Młociny. Jednak co tydzień, z niedzieli na poniedziałek, będzie zmieniać linię . Kursowanie zakończy na początku stycznia.

Świąteczny tramwaj i autobus

Oprócz świątecznego metra, w swoje trasy wyruszą również świąteczny tramwaj i autobus. Tegoroczny autobus w świątecznych barwach to elektryczny Solaris Urbino 18 o numerze 5899. Miejskie Zakłady Autobusowe zaplanowały jego kursy na trasach: 128, 175 i 503. Można go będzie na nich spotkać aż do początku stycznia.