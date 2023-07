Lotnisko Chopina. Nietrzeźwy pasażer wyrzucony z samolotu. „Użyto chwytów obezwładniających oraz kajdanek” Piotr Wróblewski

W sobotę nietrzeźwy mężczyzna awanturował się na lotnisku Chopina. Jak podaje Straż Graniczna, był tak pijamy, że został „wycofany z rejsu”. Decyzję w tej sprawie podjął kapitan samolotu lecącego do Antalyi. 47-letni mieszkaniec powiatu piaseczyńskiego nie zastosował się do poleceń. Co gorsze, zaczął się awanturować. Konieczna była interwencja służb.