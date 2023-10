Lotnisko Warszawa-Modlin. Wrześniowe remonty nie zaszkodziły wynikom podwarszawskiego portu. Prawie 300 tys. pasażerów

W porównaniu z wrześniem 2019 roku liczba pasażerów wzrosła o 25,6 proc., natomiast liczba operacji lotniczych o 9,3 proc. W odniesieniu do września 2022 roku nastąpił niewielki spadek: o 5,6 proc. co do liczby pasażerów i o 12,7 proc. co do liczby operacji.

Na poziom obsłużonego ruchu lotniczego na naszym lotnisku we wrześniu br. miały wpływ prowadzone w dniach 11-21 tego miesiąca prace remontowe dotyczące dróg kołowania i oświetlenia po stronie "airside", zmierzające do utrzymania w sprawności technicznej oraz udoskonalenia infrastruktury lotniskowej, tak by zapewnić zawsze bezpieczne i wygodne warunki obsługi statków powietrznych i pasażerów - wyjaśnił Tomasz Szymczak, Wiceprezes ds. Sprzedaży i Marketingu.

Jak dodał Grzegorz Hlebowicz, Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, przy uwzględnieniu faktu, że lotnisko pracowało przez 10 dni września w czasie ograniczonym do godzin 5:30-20:00, to osiągnięty wynik operacyjny port uznaje "za sukces lotniskowych służb".