Lotnisko Warszawa-Radom z nową trasą od Wizz Air. To będzie wakacyjny hit. Dokąd polecimy?

Jak poinformował port lotniczy, od momentu otwarcia Lotnisko Warszawa-Radom odprawiło już ponad 98.202 tys. pasażerów . To pięć razy więcej niż łącznie w ciągu dwóch lat funkcjonowania poprzedniego radomskiego portu, który według danych ULC w latach 2015-2017 obsłużył 19.5 tys. podróżnych. W październiku z lotniska w Radomiu skorzystało dokładnie 5.839 osób.

Lotnisko Warszawa-Radom z nową trasą

Obecnie z radomskiego lotniska raz w tygodniu linie lotnicze Skyline Express obsługują czarterowe loty do Szarm el-Szejk w Egipcie. Jednak już w połowie miesiąca, bo 13 grudnia przewoźnik niskokosztowy Wizz Air uruchomi tam połączenia do Larnaki na Cyprze. Rejsy będą realizowane dwa razy w tygodniu.

Ponadto na pokładzie samolotów PLL LOT dwa razy w tygodniu z Radomia polecieć można do Rzymu, a także, do 6 stycznia, do Paryża.