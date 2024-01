Luksusowe wnętrza i wystrój za miliony. Najdroższe apartamenty w Warszawie. Jak wyglądają za drzwiami? Tak żyją warszawscy bogacze Redakcja Warszawa

Tak wygląda salon w luksusowym apartamencie, w prestiżowej części warszawskiego Powiśla, przy wjeździe na Most Świętokrzyski, niedaleko stacji metra Centrum Nauki Kopernik. Wartość tej nieruchomości to 20 400 000 zł. Powierzchnia wynosi 488 m². Wnętrze: 7 kondygnacji, 6 miejsc postojowych, wewnętrzny wertykalny ogród, natomiast na dachu budynku zagospodarowano panoramiczny taras widokowy z zieloną przestrzenią rekreacyjną.

Apartamenty w Warszawie. Basen na dachu, prywatna siłownia, sauna i winda wjeżdżająca do mieszkania. Do tego ogromna przestrzeń, meble najwyższej jakości, piwniczki na wino, kilka sypialni, okna z widokiem na każdą stronę świata, inteligentne sterowanie domem z każdego miejsca i wiele więcej. Tak w skrócie wyglądają najbardziej prestiżowe domy, mieszkania i apartamenty w Warszawie. Kto w nich mieszka? Zaglądamy do środka. Kliknij w zdjęcie i zobacz, jak wygląda bogactwo.