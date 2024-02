Biejat kandydatką Lewicy na prezydenta Warszawy

– _Mogę dzisiaj oficjalnie oraz z ogromną dumą, radością i wdzięcznością powiedzieć, że w tych wyborach (samorządowych) będę ubiegała się o urząd prezydenta m.st. Warszawy _– poinformowała Magdalena Biejat na konferencji prasowej na Placu Zamkowym w Warszawie.

Wicemarszałek Senatu podkreśliła, że stolica europejskiego państwa, jaką jest Warszawa, – Na odwagę na to, żeby stawiać na wielkie inwestycje publiczne, na odważne przedsięwzięcia, na to, żeby mieszkankom i mieszkańcom tego miasta żyło się lepiej, bo po prostu stać nas na to – powiedziała.