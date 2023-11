Mało znane miejsca w Warszawie i okolicach. Dom Andrzeja Wajdy, willa z horroru, ukryty rezerwat i wiele więcej. Nie każdy je zna

SkyGardento ekologiczny dom przy ul. Sochaczewskiej na Bemowie, który na dachu ma podniebny ogród-szklarnię. W porównaniu do typowego budynku jednorodzinnego, potrzebuje bardzo mało energii do wentylacji oraz ogrzania pomieszczeń i wody. Wykorzystywana jest do tego energia ze słońca i ziemi. Dom inteligentnie dostosowuje się do klimatu zewnętrznego, wykorzystując naturalną wentylację. SkyGarden to projekt pracowni menthol architects. Kolejnym eko rozwiązaniem jest elewacja wyposażona w inteligentny system przesuwnych paneli. Więcej o projekcie przeczytasz TUTAJ

mat. prasowe