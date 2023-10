Marsz Niepodległości 2023. Poznaliśmy tegoroczne hasło wydarzenia. "Pod tym hasłem powinien podpisać się każdy"

Prezes Stowarzyszenia Marszu Niepodległości Bartosz Malewski ogłosił w czwartek, 19 października, hasło Marszu Niepodległości 2023. Brzmi ono: "Jeszcze Polska nie zginęła".

Jesteśmy w szczególnej sytuacji politycznej od 15 października, musimy sobie z tego zdawać sprawę. Wybory za nami. Wiemy jakie są wyniki, ale nie wiemy do końca, kto będzie rządził. Od kilku dni obserwujemy już kłótnie i utarczki między politykami poszczególnych partii co do stanowisk i kwestii dotyczących programu nowego rządu. My chcemy w tym momencie przypomnieć o sprawach ważnych - powiedział Malewski.