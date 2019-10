"Matki i córki", Ałbena Grabowska. Nowa saga rodzinna autorki „Stulecia Winnych”

„Matki i córki” to opowieść o czterech pokoleniach kobiet. Prababka, babka, matka i córka zmagają się z przeszłością. W tym świecie brakuje mężczyzn.

Ałbena Grabowska: To jest właśnie temat i istota mojej książki. Bohaterka wychowuje się w domu w którym nie ma mężczyzn. Wydaje się, że nie tylko nie uczestniczyli w życiu swoich córek, ale nawet nie przyczynili się do ich narodzin. I chociaż Lila studiowała psychologię, to nie przybliża jej to w żaden sposób do poznania prawdy o sobie. Ona szukając informacji, zdjęć, listów matki, babki i prababki, tak naprawdę chcę poznać i zrozumieć samą siebie.

Życie bohaterów toczy się w cieniu wielkiej Historii. Dopiero umieszczenie tego w szerokim kontekście pozwala na zrozumienie tego co wydarzyło się między Marią, Sabiną, Magdaleną i Lilą. Jak duży wpływ na ich życiu ma historia?

Historia ma ogromny wpływ na życie każdego z nas. Od tego w jakich czasach i w którym miejscu na świecie się rodzimy, zależą nasze losy. Oczywiście, wielkie znaczenie ma też wychowanie, to jakich wyborów dokonujemy, ale to co za nami ma wpływ na to, co przed nami. Bohaterki żyją niczym cienie po tym, czego doświadczyły. Maria pojechała za mężem na Syberię, Sabina przeżyła cztery lata w obozie zagłady w Ravensbruck, Magdalena trudne lata w PRLu. Te wydarzenia, często niezwykle dramatyczne i wstrząsające położyły się cieniem na ich życiu i uczyniły je biernymi wobec siebie i przyszłości. Przodkinie nie próbowały w żaden sposób tego zmienić, biernie poddawały się losowi. Lila ma tego świadomość i robi wszystko, aby nie powielić losu matki, babci i prababci.