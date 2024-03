Mazowsze. Pędził motocyklem na jednym kole, jego wyczyn zauważyli policjanci. "Tłumaczył, że chciał wykorzystać dobrą pogodę"

Kiedy zaczyna się sezon motocyklowy, nie brakuje kierujących, którzy pozwalają sobie na jazdę na jednym kole. Nie trzeba wielkiej wyobraźni, by wiedzieć, co może się stać, gdy coś pójdzie nie tak. Motocykl z uniesionym przednim kołem nie tylko zupełnie inaczej się prowadzi, ale dochodzi też do ogranicza widoczności nim kierującemu. Tego wszystkiego nie wziął pod uwagę 24-latek jadący motocyklem marki yamaha drogą krajową nr 79 - przekazała st. asp. Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.