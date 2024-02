Wilanów. 13-latek w środku nocy uciekł z mieszkania. Myślał, że ktoś grozi mu bronią Redakcja Warszawa

Dochodziła godzina 1.30 w nocy, gdy patrolujących Miasteczko Wilanów strażników miejskich zatrzymał 13-letni chłopiec. Powiedział, że boi się wrócić do domu, bo ktoś straszy go bronią. Strażnicy wezwali patrol policji i służby wspólnie udały się do domu nastolatka. Jak się okazało, 13-latek wystraszył się broni... z komputerowej gry. Szczegóły poniżej.