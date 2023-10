AKTUALIZACJA

Około godziny 13:35 mężczyzna oddał się w ręce policji i zszedł z pomnika. Zaczął wykonywać polecenia policjantów i zdejmować z siebie kolejne warstwy ubrań. Przekazał policji także posiadane przy sobie pakunki także do analizy pirotechnicznej. Na miejscu musi pojawić się specjalny oddział, który dokona analiz pozostawionych na miejscu przedmiotów. Mężczyzna zostanie zatrzymany do wyjaśnień przez policje. Kamera Polsat News uchwyciła moment zejścia z pomnika smoleńskiego. Sprawca incydentu zdjął z siebie kurtkę i podniósł ręce do góry.

Przed godziną 15:00 policja poinformowała, że jest przygotowana do przywrócenia ruchu kołowego w pobliżu Placu Piłsudskiego. Z kolei Sylwester Marczak w rozmowie z mediami informował, że jak na razie służby nie chcą komentować kwestii pochodzenia mężczyzny, który wszedł na Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku. Potwierdził, że dalsze czynności z nim będą prowadzić wydział do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw.