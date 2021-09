Miasto kupiło kolejne cztery samochody do e-kontroli. Na ulice wyjadą w październiku. Zamiany również w pieszych patrolach

Inny wygląd

Cztery nowe auta to nissany leaf, podobnie jak trzy pozostałe obecnie użytkowane. Też są wyposażone w zestaw kamer i czujników, ale różnią się od dotychczasowych samochodów e-kontroli. Na dachu zamiast charakterystycznych białych „pudeł” mają zamontowaną belkę. To właśnie w niej znajduje się sprzęt do skanowania numerów rejestracyjnych pojazdów zaparkowanych w SPPN. Z kolei urządzenia rejestrujące dane i przekazujące je do bazy Zarządu Dróg Miejskich ulokowane zostały w specjalnej obudowie na tylnym siedzeniu pojazdów. Podobnie jak trzy poprzednie nissany, cztery nowe są elektryczne.