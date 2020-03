Mieszkańcy osiedla na Białołęce nie chcieli, żeby patronem ulicy został święty Mikołaj

Często zdarza się, że sąsiadujące ze sobą ulice mają nazwy połączone ze sobą tematycznie. Tak jest choć na Ursynowie (ul. Pięciolinii i Melodyjna) czy na pograniczu Woli i Śródmieścia (Złota, Żelazna, Miedziana, Platynowa, Srebrna).

Viking III to osiedle na Białołęce, które powstało jeszcze w latach 90., w pobliżu Trasy Toruńskiej. Również tam starano się zachować tematyczną spójność jeśli chodzi o nazwy ulic. I tak doczekaliśmy się ulicy Reniferowej, Lapońskiej czy Eskimoskiej. Z czasem jednak kolejne ulice nazywano już, mogłoby się wydawać, w sposób losowy. Jedna z ulic nazywa się Nowatorska. Nazwa ta wzbudziła wątpliwości Zespołu Nazewnictwa Miejskiego. Specjaliści obawiali się częstych pomyłek z ul. Nowotarską, która znajduje się na Mokotowie. I tak narodził się pomysł, by wrócić do korzeni i nadać ulicy nazwę pasującą do północnych klimatów. Padła propozycja, by jej patronem został święty Mikołaj. Z jakiegoś jednak powodu nazwa ta nie przypadła do gustu mieszkańcom. Koniec końców udało się wypracować kompromis. Sami zainteresowani zaproponowali ulicę Grenlandzką.

