Mieszkania komunalne w „Szpiegowie”? Nieruchomość przy Sobieskiego 100 będzie zarządzana przez miasto

Znamy szczegóły dotyczące przyszłości jednej z najbardziej kontrowersyjnych nieruchomości w Warszawie. Mowa o dawnej Ambasadzie Rosyjskich Dyplomatów, która mieści się przy ul. Sobieskiego 100. Przypomnijmy, że budynek przez lata nie został zwrócony stronie Polskiej. W tej sprawie toczyły się międzynarodowe arbitraże.

Polska, w asyście komornika, przejęła nieruchomość 11 kwietnia 2022 roku. Od tego czasu trwa dyskusja dotycząca przyszłości tego miejsca. Formalnie, od 2007 roku, należy ono do Skarbu Państwa. Oznacza to, że modernistyczne budynki znajdują się w zarządzie Wojewody Mazowieckiego. Jak słyszymy, chciałby on przekazać tę nieruchomość miastu.