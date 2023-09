Mikro wycieczki z Warszawy. Piękne miejsca zaledwie godzinę drogi ze stolicy. 5 adresów idealnych na weekend

Mazowsze to region, który naszym rodakom kojarzy się przede wszystkim ze stolicą Polski - Warszawą. Znajduje się tu jednak wiele innych miejscowości, które warto odwiedzić ze względu na urocze tereny, wspaniałą architekturę, liczne zabytki oraz wyjątkowy klimat. Jednym z pięknych miejsc, które warto odwiedzić jest miejscowość Liw. Ta malutka wieś leży w północnej części Obniżenia Węgrowskiego, nad rzeką Liwiec. Rzeka przepływająca przez miejscowość stanowi granicę dwóch historycznych dzielnic Podlasia i Mazowsza. Można tu odpocząć od miastowego zgiełku, napawając się pięknymi widokami oraz unikatową architekturą. Do najcudowniejszych zabytków znajdujących się w Liwie należy zaliczyć m.in. Ruiny gotyckiego zamku obronnego książąt mazowieckich wzniesionego przed 1429 r. - później gruntownie przebudowanego w XVI i XVII w., zniszczonego podczas Potopu i wojny północnej. Do dziś zachowała się wyłącznie wieża oraz część murów okalających i fundamenty Domu Dużego. Kolejne miejsce warte odwiedzenia to Dwór kancelarii starostwa z 1782 r. wzniesiony na miejscu zamkowego Domu Mniejszego. Obecnie siedziba muzeum.

Przemek Miller