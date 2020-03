Miliony na budowę sygnalizacji świetlnych. Nowe światła staną w pobliżu szkół w dwóch dzielnicach

Zarząd Dróg Miejskich chce poprawić bezpieczeństwo pieszych również na KOR przy Zarankiewicza. W tym miejscu piesi muszą pokonać dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, a pojazdy rozwijają znaczne prędkości, stwarzając ogromne zagrożenie.

Milionowa inwestycja

Chętne do wybudowania nowych świateł przy Kajki są trzy firmy. Ich oferty mieszczą się w przedziale od 2,2 do 3,5 mln zł brutto. Z kolei do budowy sygnalizacji przy KOR zgłosiło się pięciu przedsiębiorców, którzy za wykonane prace chcą otrzymać od 526 do 780 tys. zł brutto.