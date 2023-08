Minął ponad rok od napadu na konwojenta przed bankiem w Warszawie. Na jakim etapie jest śledztwo? Alicja Glinianowicz

Przypominamy głośną sprawę z ubiegłego roku, kiedy to na Mokotowie w Warszawie doszło do napadu na konwojenta przewożącego do banku pieniądze. Napastnicy podjechali czarnym samochodem typu SUV i wyrwali mężczyźnie torbę z gotówką. W czasie akcji padły strzały. Pytamy Prokuraturę Okręgową w Warszawie na jakim etapie jest śledztwo.