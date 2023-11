Miss Angel of Poland. Dwie warszawianki w finale zawodów. Czy zdobędą koronę?

Miss Angel of Poland to ogólnopolski konkurs piękności, którego finał odbędzie się w sobotę 18 listopada w Łodzi. Warszawę reprezentują dwie kandydatki:

Miss Angel of Poland. Dwie warszawianki w finale zawodów. Cz...

Jak czytamy Wiktorka Kopańska to 22-letnia studentka prawa i artystka. „Wierzy, że życie to nie tylko podręczniki, lecz także taniec emocji i sztuki. Jej umiejętności baletowe i jazzowe otworzyły drzwi do fascynującego świata ruchu.”

Z kolei Marta Lesiv, jak podają organizatorzy; „to 23-letnia Warszawianka, (która -red.) zdobywa serca widzów swoim urokiem, czerpiąc inspirację do rozwoju z możliwości i wyzwań miasta.”