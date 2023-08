Modne miejsca w Warszawie w 2023 roku. Oto nowe punkty na mapie stolicy. Tutaj teraz chodzą warszawiacy

Miłośnicy gier właśnie zyskali nową miejscówkę w Warszawie. Pod koniec lipca w samym centrum stolicy otworzył się H.4.0.S. Lokal zaprasza do siebie zarówno miłośników nowoczesnego gamingu, jak i fanów planszówek, a także zwolenników konsol retro. H.4.0.S. połączył bowiem te trzy światy w jednej, ogromnej przestrzeni, i zrobił to na najwyższym poziomie. Takiej mekki dla pasjonatów gier jeszcze w Warszawie nie było. Dni i godziny otwarcia od poniedziałku do czwartku: 14:00 - 00:00 piątek: 14:00 - 02:00 sobota: 12:00 - 02:00 niedziela: 12:00 - 00:00. Miejsce znajduje się w centrum Warszawy, przy ul. Marszałkowskiej 64. Więcej przeczytacie tutaj

Aleksy Witwicki