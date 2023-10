Most Siekierowski we mgle czy Ursynów z lotu ptaka. Magiczne zdjęcia Warszawy i wielka pasja. "Dzięki dronom mogę dotrzeć wszędzie"

- Drony to dla mnie realizacja pasji, coś, co sprawia, że dostaję skrzydeł i jest to też takie przedłużenie obiektywu. Nie będę ukrywał, że ciężko mi czasami dotrzeć w niektóre miejsca, a dzięki dronom docieram wszędzie i do tego widzę to w skali 360 stopni oraz ten widok jestem w stanie uwiecznić – przyznaje w rozmowie z naszą redakcją Grzegorz.