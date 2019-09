Murale, Warszawa. Nowy mural we Włochach. W ten sposób uczczono pamięć Franciszka Hynka [ZDJĘCIA]

Festiwal Azjatycki. ISKRA Pole Mokotowskie zaprasza na dzień pełen pyszności

Jesteście miłośnikami street foodu? Uwielbiacie egzotyczne smaki, a kuchnia azjatycka należy do waszych ulubionych? To niedzielne wydarzenie jest dla was. Festiwal Azjatycki w ISKRA Pole Mokotowskie na pewno będzie smakował pysznie. Dalsza część artykułu poniżej.