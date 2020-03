Muzea w Warszawie online. Zwiedź najciekawsze placówki bez wychodzenia z domu

Media bombardują nas codziennie kolejnymi informacjami o negatywnych skutkach epidemii koronawirusa. Wśród nich jednak, jest jeden warty wzmianki pozytyw. To podejście polskich muzeów i placówek kulturalnych do interaktywnego zwiedzania swoich zbiorów. Choć muzea Francji, Włoch czy Wielkiej Brytanii dawały swoim gościom możliwość przejrzenia całych skatalogowanych zbiorów już dawno temu, wiele placówek w Polsce czy Warszawie, bagatelizowało taką potrzebę.

Dziś, dzięki tak zwanemu “wirtualnemu zwiedzaniu” możemy zobaczyć zbiory największych galerii i muzeów bez wychodzenia z domu. Jest to możliwe zarówno dzięki aplikacjom Google (Street View, czy Arts and Cuture), jak i inicjatywom własnym placówek. Warszawska Zachęta udostępnia na przykład, swoje zbiory malarstwa, rzeźby i wideo wprost ze strony internetowej. Zebraliśmy dla was listę placówek, które można odwiedzić bez wychodzenia z domu.

Najciekawsze muzea

Zamek królewski

Najbardziej znany zabytek starówki udostępnia do zwiedzania swoje zbiory online. Możemy przejść się korytarzami sal zamkowych za sprawą google street view. Na stronach www zamku możemy także obejrzeć krótkie prelekcje na temat najważniejszych dzieł w zbiorach muzeum, dwóch obrazów Rembrandta (Dziewczyna w ramie obrazu oraz Uczony przy pulpicie). Oba stanowią jedne z najcenniejszych dzieł sztuki światowych artystów w polskich zbiorach muzealnych.

zwiedzanie zamku online:

https://www.zamek-krolewski.pl/zwiedzanie/aktualnosci/poznaj-zamek-online!

Muzeum Narodowe

Zbiory narodowego muzeum w Warszawie również obejrzymy online. Możemy przejrzeć w sposób wirtualny skatalogowane wystawy, łącznie z unikatowymi zbiorami z nubijskiego miasta Faras, które zostało pochłonięte przez wody Nilu. W latach 60’ w odkryciu nubijskich ruin uczestniczyli polscy archeolodzy. Oprócz tego, muzeum oferuje także bogate zbiory malarstwa, w tym obrazy najwybitniejszych polskich artystów XIX i XX wieku: Gierymskiego, Wyspiańskiego, Matejki, Chełmońskiego, czy Wojciecha Fangora, Zbiory dostępne są za pośrednictwem platformy Arts and Culture. Muzeum Narodowe

Muzeum Historii Polski

MHP to kolejna instytucja muzealna, która udostępnia swoje zbiory za pośrednictwem Google Arts and Culture. Spora część zbiorów, które możemy oglądać dotyczy okresu odzyskania przez Polskę niepodległości i grupuje najciekawsze zdjęcia z okresu II Rzeczypospolitej, przedstawiące dynamikę zmian w przedwojennej Polsce. Fotografiom i ilustracjom towarzyszą także opisy oraz wyjaśnienia, które pozwalają nam lepiej zrozumieć rzeczywistość tamtych lat.

Strona Muzeum: MHP zbiory online

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Polin kolejny raz udawadnia, że muzeum nie musi opierać się o nudne spacery między zakurzonymi gablotami. Na stronie www.polin.pl/pl/muzeum-polin-w-twoim-domu placówka udostępnia szereg zróżnicowanych treści, a więc nie tylko spacery online, ale także podcasty, spotkania i prelekcje online, a nawet także quiz edukacyjny dla najmłodszych. Oczywiście, wciąż możemy obejrzeć także wystawę stałą placówki, czy przespacerować się po muzeum z… Maciej Orłosiem.

spacer po wystawie z Krystyną Czubówną

Muzeum Łazienki Królewskie

Jak często spacerując po Łazienkach zdarzało wam się zaglądać do wnętrz chociażby królewskich pałaców? Spacer po letniej rezydencji króla Stanisława Augusta możliwy jest również w internecie. Dzięki technologii, która uchwyciła każdy zakamarek poszczególnych pomieszczeń, zwiedzimy m.in. Teatr Stanisławowski, Pałac na Wyspie, Pałac Myśliwski, czy Biały Dom.

https://www.lazienki-krolewskie.pl

zbiór dzieł sztuki

Muzeum Powstania Warszawskiego

Jedno z najbardziej interaktywnych muzeów stolicy oferuje możliwość poznania jego zbiorów także w wersji online. Choć placówka nie figuruje na liście ministerialnych muzeów, które można obejrzeć #bezNa facebookowym profilu muzeum możemy m.in. zobaczyć transmisję live ze zwiedzania placówki.

Galeria Sztuki Zachęta

Kultowa zachęta skatalogowała swoje zbiory na tyle wnikliwie, by internauci mogli przejrzeć je z uwzględnieniem nie tylko podstawowych parametrów (technika wykonania, okres powstania, typ dzieła sztuki) ale także np. Koloru. Wśród zgromadzonych dzieł możemy zobaczyć obrazy filmy czy rzeźby największych polskich twórców ostatniego półwiecza: Zdzisława Beksińskiego, Magdaleny Abakanowicz, Andrzej Wróblewski, Władysław Strzemiński. Co ważne, zbiory udostępnione są bezpośrednio na stronie zachęty. Zachęta online

Centra Kultury:

Narodowe Centrum Kultury https://www.nck.pl/

Facebook:

Instagram: https://www.instagram.com/nckultury/?hl=p

YouTube: https://www.youtube.com/user/NCKultury - koncerty wideo, m. in. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej EUFONIE i Festiwalu Wschód Kultury

koprodukcje filmowe Narodowego Centrum Kultury:

„Nieobojętni”, reż. Mirosław Krzyszkowski - https://vod.tvp.pl/website/nieobojetni,41707395

„O zwierzętach i ludziach”, reż. Łukasz Czajka - https://vod.tvp.pl/website/o-zwierzetach-i-ludziach,4416575

portal Kultura Dostępna: kulturadostepna.pl

Interaktywny śpiewnik: [/a]www.zaspiewajmy.pl;zaśpiewajmy.pl[/a]– zawiera ponad 115 piosenek

słuchowisko edukacyjne „Opowiastki językowe”: https://audycjekulturalne.pl/opowiastki-jezykowe

podcasty o kulturze pt.:

Pozostałe:

Biblioteka Narodowa Polona:

90 e-booków do pobrania w formatach pdf, EPUB oraz MOBI:

Archiwa Państwowe: 39 milionów skanów materiałów archiwalnych:www.szukajwarchiwach.gov.pl/