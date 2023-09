Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. Udajcie się w niezwykłą podróż ponad 26 metrów nad ziemią

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego Mt 5,14 w Warszawie jest pierwszą instytucją poświęconą tym dwóm wybitnym ludziom polskiego Kościoła. Placówka została powołana w kwietniu 2016 roku, a niecałe cztery lata później - w lutym 2020 roku - udostępniona zwiedzającym. Ekspozycja główna znajduje się w pierścieniu okalającym kopułę Świątyni Opatrzności Bożej na wysokości ósmego piętra, czyli 26 metrów. Zajmuje około 2000 metrów kwadratowych powierzchni.

W nazwie Muzeum znajduje się skrót Mt 5,14. Odsyła on do fragmentu Ewangelii według św. Mateusza, do Kazania na Górze: "Wy jesteście światłem świata".