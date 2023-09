Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. "Projekt przepiękny i bardzo mądry"

Minister Gliński oraz metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz podpisali w piątek aneks w sprawie współprowadzenia Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Archidiecezję Warszawską.

"Nie będę obiektywny, bo to jest jedno z moich ulubionych muzeów. To jest jedno z muzeów, które zbudowaliśmy w ciągu ostatnich 8 lat w Polsce z 300 różnych projektów muzealnych" - powiedział szef MKiDN.

Podkreślił, że "wkład tożsamościowy i muzealniczy" był po stronie Archidiecezji Warszawskiej. "My wsparliśmy ten projekt, bo to jest projekt przepiękny i bardzo mądry" - powiedział Gliński.

"To projekt, który opowiada o dwóch gigantach polskiej historii. O tych, którzy podtrzymali polską wiarę, tożsamość narodową i kulturową i przyczynili się do obalenia komunizmu. My, jako wspólnota narodowa i kulturowa pewnie bylibyśmy słabsi, gdybyśmy nie mieli takich przywódców i takich liderów" - zaznaczył Gliński.