Muzeum Karykatury w Warszawie zaprasza na najnowszą wystawę "Rok pod kreską". Tak 2023 rok odbija się w satyrycznych rysunkach

Do 10 marca Muzeum Karykatury zaprasza na przegląd najlepszych żartów rysunkowych podsumowujących wydarzenia roku 2023. Na wystawie można zobaczyć zarówno rysunki z prasy, jak i z internetu, artystów doświadczonych i publikujących od lat, a także młodych adeptów i adeptek sztuki humoru.

Dzieła komentują zarówno to jak żyjemy, jacy jesteśmy, co na otacza, jak i bardzo konkretne wydarzenia. Bo przecież ten rok dostarczył nam ich co niemiara. Od filmów, przy których mało kto pozostał obojętny, a rysownicy satyryczni mieli niezłe używanie, po jesienną zmianę stron w politycznej układance, gdy nagle ci, którzy od dawna z mocno okopanych pozycji ideowych krytykowali rząd i chwalili opozycję, musieli przebiegunować swe żarty. I analogicznie druga strona. Już tylko to nadaje się na osobną wystawę, ale my tu chcemy podsumować cały rok i całą Polskę - mówi kurator wystawy Kamil Śmiałkowski.