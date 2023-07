Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. W sierpniu oficjalne otwarcie. Zajrzeliśmy do środka

Muzeum Wojska Polskiego, od lat 30. XX wieku mieści się w budynku przy Alejach Jerozolimskich. Siedziba tuż przy Muzeum Narodowym miała być tymczasowa. Mniej więcej od lat 70. pojawiały się próby, by placówkę przenieść. Od razu była mowa o Cytadeli – twierdzy zbudowanej po upadku powstania listopadowego.

Plan, by stworzyć w tym miejscu muzeum, zostanie w pełni zrealizowany dopiero w tym roku. To powrót do pomysłu z 1977 roku, gdy po raz pierwszy mówiono o odrestaurowaniu Cytadeli. W 2009 roku, w końcu udało się przeprowadzić konkurs architektoniczny. Wygrał pomysł pracowni WXCA. Zaproponowano prosty, monumentalny budynek z elewacją nawiązującą kolorem do murów. Jego budowa ruszyła w 2018 roku. Obecnie jest na finiszu.