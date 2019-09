Na co zwrócić uwagę podczas wyboru biura rachunkowego?

Prowadzenie księgowość w przypadku każdej firmy, niezależnie od jej wielkości czy branży w jakiej funkcjonuje, wymaga dużego nakładu czasu. Pilnowanie terminów, wysyłka dokumentów oraz kontakty z fiskusem czy ZUS-em to zadania, które wymagają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. To najważniejszy powód, dla którego księgowość w firmie warto powierzyć profesjonalistom. Wybór odpowiednich specjalistów może jednak nie być łatwy z uwagi na ogromną liczbę biur rachunkowych świadczących tego typu usługi. Na co więc należy zwrócić baczną uwagę podczas wyboru biura rachunkowego, aby móc spokojnie powierzyć wszystkie decyzje podatkowe i księgowe odpowiednim specjalistom?

Zakres usług księgowych Biura rachunkowe oferują zazwyczaj szeroki zakres usług, najczęściej dostosowany do bieżących potrzeb rynku oraz klientów znajdujących się w ich portfolio. Zazwyczaj podstawową usługą jest tworzenie i nadzorowanie

dokumentacji finansowej, prowadzenie ksiąg, ewidencji, obsługa płacowo-kadrowa oraz inne kompetencje wchodzące w skład szeroko rozumianej księgowości. Wiele firm zatrudniających pracowników korzysta z usług biura rachunkowego, zastępując bądź wspierając w ten sposób swoje działy kadr. Biura rachunkowe zajmują się również naliczaniem wynagrodzenia, sporządzają i przekazują rozliczenia oraz deklaracje do US, ZUS i PFRON, a także prowadzą ewidencję wynagrodzeń pracowników. W skład usług księgowych bardzo często wchodzi również doradztwo podatkowe, wspierające przedsiębiorstwa w realizacji przedsięwzięć biznesowych. Biura księgowe pomagają także nowo powstającym przedsiębiorstwom, oferując przygotowanie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz przeprowadzając rejestrację w Urzędzie Skarbowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznym i sądzie. Z usług biura mogą także korzystać osoby fizyczne przy okazji składania zeznań rocznych. Księgowi doradzają, jak najkorzystniej rozliczyć podatek i jakie ulgi zastosować, aby optymalnie wykorzystać przysługujące w danym roku podatkowym rozliczenia.

Zobacz pełną ofertę obsługi księgowej: https://www.goldentax.com.pl/oferta.html Specjalizacja branżowa biura Specjalizacja branżowa jest istotna szczególnie dla większych firm, które mogą poszukiwać profesjonalistów zajmujących się rozliczaniem działalności w danej branży. Przykładem mogą być firmy farmaceutyczne, transportowe czy przedsiębiorstwa skupiające się na usługach lub produkcji. Doświadczenie biura w danej branży może być bardzo istotne dla zapewnienia sprawnej obsługi księgowej oraz w przypadku konieczności reprezentowania przedsiębiorstwa przed fiskusem oraz ZUS-em. Kompetencje pracowników Kompetencje posiadane przez pracowników nie są kwestią oczywistą, jednak sprawdzenie i zweryfikowanie ich to czynność, o której nie wolno zapominać przed dokonaniem ostatecznego wyboru. Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami prawnymi księgowi nie muszą posiadać Licencji Ministerstwa Finansów – dokumentu obowiązkowego jeszcze do sierpnia 2014. Dokument ten jest jednak wymiernym potwierdzeniem kompetencji pracownika, stąd warto o niego zapytać na etapie poszukiwań biura rachunkowego.

Drugim ważnym dokumentem jest Certyfikat Centrum Informacji Księgowej, który wydawany jest przez organizację zajmującą się certyfikowaniem biur rachunkowych i księgowych. Przyznawany jest on po praktycznym zweryfikowaniu posiadanej wiedzy i umiejętności. Ponadto pracownicy biur rachunkowych powinni stale poszerzać swoją wiedzę biorąc udział w różnego rodzaju kursach zawodowych. Jeśli więc uzyskamy informację o tym, iż specjaliści z danego biura uczestniczą w dodatkowych szkoleniach, przemawia to na korzyść tego biura i może ułatwić nam podjęcie decyzji. Doświadczenie pracowników Doświadczenie pracowników jest bardzo cenne szczególnie ze względu na znajomość specyfiki współpracy z lokalnymi oddziałami US i ZUS. Ma również duże znaczenie w przypadku postępowania w nietypowych przypadkach. Doświadczeni księgowi będą w stanie doradzić klientowi właściwe rozwiązania, nie narażając go na straty finansowe. Pracownicy biura księgowego mogą także wstawiać się za klientem w sporach z fiskusem oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, co niejednokrotnie pomaga uniknąć kar wymierzanych przez te urzędy. Ubezpieczenie OC Ubezpieczenie OC wykupione przez biuro rachunkowe chroni klientów od odpowiedzialności finansowej za ewentualne błędy pracowników. Im jest ono wyższe – tym lepiej. Warto więc zapytać zarówno o to, czy jest ono wykupione, ale również na jaką kwotę opiewa oraz jakie czynności są nim objęte. Warto mieć na uwadze, że przedsiębiorstwo zatrudniające pracowników powinno współpracować z biurem posiadającym polisę rozszerzoną o ubezpieczenie kadr i płac.

Ochrona danych Skuteczna i prawidłowa ochrona danych klientów w biurze rachunkowym wydaje się być we współczesnych realiach czymś całkowicie oczywistym. Warto jednak dowiedzieć się, czy dane biuro ma wdrożone odpowiednie procedury, które są zgodne z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi, ponieważ brak odpowiedniej ochrony danych może prowadzić do poważnych konsekwencji. Jest to szczególnie istotne ze względu na wymogi RODO.

Lokalizacja biura księgowego Lokalizacja biura księgowego ma duże znaczenie, jeśli musimy stale dostarczać do niego dokumenty w formie papierowej. Wydatki na paliwo oraz czas poświęcony przez pracowników nie powinny zanadto obciążać budżetu przedsiębiorstwa. Jednym ze sposobów jest znalezienie dobrego biura w niedalekiej okolicy, ale nie zawsze jest to możliwe. W takim przypadku warto zdecydować się na biuro akceptujące dokumenty w formie cyfrowej oraz porozumiewające się za pomocą maili lub videoczatu. Wygodna komunikacja Obecnie wiele biur rachunkowych korzysta z nowoczesnych sposobów komunikacji, co jest dużym usprawnieniem dla klientów. Korespondencja mailowa oraz telefoniczna może bez problemu zastąpić wizyty osobiste, co przełoży się bezpośrednio na oszczędności dla firmy. Ponadto taka forma prowadzenia działalności ma także odzwierciedlenie w cenie oferowanych usług, ponieważ duże biura, pracujące w nowoczesny sposób, potrafią zaoferować konkurencyjne warunki współpracy z klientem.

Ceny usług księgowych Podczas wyboru biura księgowego warto także zwrócić uwagę na oferowane przez nie ceny. Należy dokładnie sprawdzić, co konkretnie wchodzi w ich skład. Może się bowiem okazać, że cena podstawowa nie obejmuje bardzo wielu usług, z których przedsiębiorstwo będzie musiało wcześniej lub później skorzystać ze względu na rodzaj oraz profil prowadzonej działalności. Sprawdź cennik usług księgowych: https://www.goldentax.com.pl/cennik.html Cena niejednokrotnie odzwierciedla również jakość oferowanych usług. Jeśli więc zależy nam na wyborze biura rachunkowego cieszącego się odpowiednią renomą, wtedy trzeba liczyć się ze stawkami, które nie będą najniższe na rynku. W tej cenie jednak otrzymujemy gwarancję usług na wysokim poziomie. Golden Tax to biuro księgowe, które oferuje swoim klientom pełne spektrum usług księgowych, obsługę kadr i płac, doradztwo podatkowe, rejestrację działalności gospodarczej, sporządzanie zeznań rocznych oraz wirtualny adres. Szerokie, wieloletnie doświadczenie w branży, Certyfikat Księgowy i wysokie ubezpieczenie OC to tylko najważniejsze zalety współpracy z profesjonalistami z Golden Tax.

polecane: 60 Sekund biznesu: Ekonomia współdzielenia coraz popularniejsza.