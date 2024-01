Najciekawsze aukcje WOŚP w Warszawie 2024. Przejazd czołgiem, zwiedzanie niedostępnych miejsc PKiN i budowy wieżowca The Bridge Redakcja Warszawa

32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w najbliższą niedzielę, 28 stycznia 2024 roku. Tegoroczne hasło brzmi: "Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!". Celem zbiórki jest bowiem zakup nowoczesnego sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc. Jak co roku, na Allegro odbywają się setki zbiórek i aukcji na rzecz WOŚP. Co w tym roku oferuje Warszawa? Kliknijcie w zdjęcie, aby przejść do galerii.