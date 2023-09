Najpiękniejsze miasta na Mazowszu. TOP8 wyjątkowych miejsc na szybką wycieczkę pod Warszawę. Tutaj spędzicie udany dzień

Opinogóra to niewielka miejscowość położona niedaleko Ciechanowa. Miasto nazywane jest mazowiecką stolicą romantyzmu. I nic dziwnego, jest bardzo klimatyczne! Ponadto to właśnie tam znajduje się Muzeum Romantyzmu i magiczna ławeczka - każdy, kto na ławeczce siądzie, ten się zakocha. Z tym miejscem związany był Zygmunt Krasiński. Najpierw spędzał tam tylko wakacje, następnie został właścicielem tych ziem. W Neogotyckim Pałacyku na terenie Muzeum można zwiedzać stałą ekspozycję poświęconą Krasińskiemu. Co ważne, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze to nie tylko budynki, ale też park krajobrazowy typu angielskiego o powierzchni 22 ha. W parku rośnie ponad tysiąc starych drzew! Idealne miejsce na wyciszający spacer.

Wikimedia Commons / Semu